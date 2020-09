Lady Gaga révèle l'identité de la personne qui a changé sa vie

Malgré un emploi du temps chargé et des responsabilités, Stefani Germanotta, de son vrai nom, tient à préserver ses moments en famille, aux côtés des siens.

L'interprète de «Poker Face» a toujours été très proche de ses parents, de sa sœur Natali mais aussi de sa tante et de sa grand-mère, qui ont joué un rôle très particulier dans la vie de la superstar.

Et alors que Lady Gaga confirmait avoir été agressée sexuellement à plusieurs reprises à l'âge de 19 ans, la jeune femme qu'elle était a pu compter sur le soutien de sa grand-mère: «Après avoir été violée, j'ai pleuré sur son canapé pendant des jours, a confié Lady Gaga dans une interview menée par Oprah Winfrey pour O Magazine. Finalement, elle a allumé MTV et m'a dit de lever les yeux. Une artiste féminine jouait. Ma grand-mère m'a dit : 'Je te laisserai pleurer le reste de la journée, mais demain tu vas sortir et faire un vrai changement dans ce monde. Plus de larmes demain.'»