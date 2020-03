Lady Gaga: retour sur ses concerts à Paris

Lady Gaga de retour à Paris pour «The Monster Ball Tour»

Un an après sa première tournée, Lady Gaga revient à Paris pour promouvoir son nouvel album. En seulement 12 mois, son public français a triplé d’audience et tous les fans attendaient avec impatience son retour. Cette fois-ci, la star annonce deux dates inédites à la Bercy Arena. Les little monsters se tiennent prêts pour les shows des 21 et 22 mai 2010.

Dès la mise en ligne des tickets, les fans français se les arrachent. En moins de 60 secondes, 18 000 places sont vendues, soit une date complète. Au total, le «Monster Ball Tour» a rapporté plus de 227,4 millions de dollars. Plus de 2,5 millions de personnes se sont rendues à ses concerts. Cette tournée devient la quatorzième la plus lucrative de tous les temps.

Lady Gaga remplit le Stade de France en 2012

Cette troisième tournée mondiale a beaucoup marqué les fans de Lady Gaga. «The Born This Way Ball» a démarré le 27 avril 2012. Cette dernière faisait la promotion de son dernier album, portant le même nom. Comme à son habitude, l’artiste a prévu une date pour Paris. Et l’endroit choisit est exceptionnel. Le 22 septembre 2012, Lady Gaga a rempli le Stade de France. Le spectacle s’est déroulé en plusieurs actes. En tout, la star changera 14 fois de tenus sur scène.