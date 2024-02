Lady Gaga : bientôt le featuring avec Woodkid ?

Samedi soir dernier, Woodkid était avec Pierre Garnier sur le plateau de la Star Academy. À présent, il poste en story Instagram des photos aux côtés de la star Lady Gaga. Sur X, les fans n'en reviennent pas. Cette proximité les étonne. Alors forcément, une question émerge sur la Toile : Lady Gaga et Woodkid préparent-ils un featuring ? Pour y répondre, on s'est penché d'un peu plus près sur ces images.