Pierre Garnier bat le record de Jenifer sur Instagram avec le million d’abonnés !

Il entre dans la légende du télé-crochet ! En l'espace de quelques jours, le compteur de Pierre Garnier a explosé. Alors qu'il rassemblait une poignée de followers sur Instagram avant d'entrer à la Star Academy, il est désormais le candidat le plus populaire de l'émission. Sur la Toile, des centaines d'internautes continuent de reprendre son titre « Ceux qu’on était ». Désormais, le chanteur cumule plus d'1 million d'abonnés.

Et cette nouvelle n'est pas anodine puisque sa nouvelle communauté fait de lui l'élève le plus suivi d'Instagram, toutes saisons confondues ! Ce record le place ainsi devant Jenifer, la grande gagnante de la première édition qui rassemble plus de 903 000 fans. Une symbolique forte.