Kyo : découvrez le clip de "Je cours" avec Nuit Incolore

"Je cours" séduit toujours. Sorti il y a 20 ans, le single de Kyo revient sur le devant la scène depuis quelques semaines grâce à la collaboration du groupe avec l’artiste qui monte Nuit Incolore. Le jeune interprète de "Dépassé" s’est en effet associé à Ben et ses acolytes pour cette nouvelle version du hit de 2003 qui célèbre l’anniversaire de la sorti de l’album à succès "Le Chemin".

Un nouvel album en préparation

Aujourd’hui, ce duo rassemblant Kyo et Nuit Incolore se dévoile dans un clip qui souligne le retour du groupe de rock devant son public et préfigure son avenir. En effet, Kyo travaille sur un nouvel album plus de deux ans après la sortie de "La part des Lions", dernier opus du groupe en date. Si aucune date de sortie n’a pour le moment été avancée, le chanteur Benoît Poher a récemment annoncé à Pure Charts avoir "déjà pas mal de morceaux".