Kendji Girac prolonge l'été avec son nouveau single "Oublier"

Une rentrée chargée pour Kendji Girac

En plus de cette chanson inédite, Kendji Girac prépare une autre grande surprise pour ses fans. Il s'apprête à lever le voile sur sa vie dans une autobiographie très attendue, "Mi vida", dont la sortie est prévue pour le 1er octobre prochain.

Dans cet ouvrage, dix ans après sa victoire à "The Voice" qui a marqué le début de son ascension fulgurante, Kendji s'ouvre comme jamais. Il y raconte son enfance au sein de la communauté gitane, son parcours artistique, mais aussi des moments plus intimes et personnels, comme la naissance de sa fille, Alba, ou le récent accident qui a bouleversé sa vie.

Une chose est sûre, ces prochaines semaines s’annoncent riches en émotion.