Justin Timberlake: Top 10 des photos qui ont marqué son Instagram

4. Un hommage à Michael Jackson

Parmi les photos emblématiques de son compte Instagram, Justin Timberlake a posté la pochette de l’album «Xscape». Il s’agit du deuxième album posthume de Michael Jackson, qui est sorti en 2014. Ce projet comporte huit chansons inédites, dont le single «Love Never Felt So Good», où on peut entendre la voix de l’ancien membre des NSYNC avec le roi de la pop.