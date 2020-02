Justin Bieber se confie sur son addiction à la drogue

L’épisode final. Comme toute série ou documentaire, la dernière partie est toujours la plus intense. Et Justin Bieber a tenu à garder un sujet, qui lui est sensible, pour clôturer sa série-documentaire «Justin Bieber : Seasons». Dans cette vidéo, l’artiste décide de parler ouvertement de ses addictions à la drogue.

Il avoue avoir commencé très jeune, à l’âge de 12, 13 ans. «La première chose que je faisais en me levant le matin, c’était de prendre des pilules et de fumer un joint pour commencer la journée. C’était effrayant». Quelques minutes plus tard, il ajoute : «Je suis devenu dépendant, c’est ce qui m’a fait comprendre que je devais arrêter».