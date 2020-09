Justin Bieber veut être un bon mari et futur papa!

Justin Bieber prêt à devenir père?

En couple depuis plusieurs années avec Hailey Baldwin, Justin Bieber n'est donc plus un cœur à prendre. La présence du mannequin est une véritable bouffée d'air pour le chanteur qui a retrouvé le sourire grâce à sa femme. Les amoureux pourraient même être bientôt de futurs parents!

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Justin Bieber imagine sa vie future avec sa belle: «Je désire vraiment des relations saines, a-t-il poursuivi. Je veux être motivé par la vérité et l'amour. Je veux être conscient de mes angles morts et apprendre d'eux! Je veux suivre les plans que Dieu a pour moi et ne pas essayer de le faire moi-même! Je veux abandonner mes désirs égoïstes quotidiennement pour que je puisse être un bon mari et un futur papa!»