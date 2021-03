Justin Bieber: la version deluxe de «Justice» est là

Et de deux! Justin Bieber a sorti la réédition de son dernier album «Justice». Le 19 mars dernier, il a partagé l’entièreté de son opus à ses fans. Cela fait déjà plusieurs mois que le chanteur canadien a sorti les singles de son opus comme «Hold On», «Lonely» avec Benny Blanco ou encore «Holy» en collaboration avec Chance The Rapper.

La première version de «Justice» comporte 16 titres. Ici, Justin Bieber en dévoile six inédits dans «Justice Triple Chucks». Et quasiment tous sont des collaborations avec d’autres artistes: «Lifetime», «There She Go» avec Lil Uzi Vert, «I Can’t Be Myself» avec Jaden, «Wish You Would» avec Quavo, «Know No Better» avec DaBaby et «Name» avec Tori Kelly.