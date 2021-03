Justin Bieber dévoile l'envers du décor de son clip «Peaches»

Justin Bieber engagé

En cette période difficile, la musique sert d'échappatoire. Alors, un peu plus d'an après la sortie de son album «Changes», Justin Bieber a souhaité offrir ce projet inédit à ses fans, composé de seize morceaux. Un album pour redonner du baume au cœur.

«Dans cette époque où il y a tellement de mal avec un monde brisé, nous aspirons tous à la guérison et à la justice pour l'humanité, a-t-il écrit sur la Toile. En créant cet album, mon objectif est de faire de la musique qui apportera du réconfort, de créer des chansons auxquelles les gens pourront s'identifier et se connecter afin qu'ils se sentent moins seuls. La souffrance, l'injustice et la douleur peuvent laisser les gens se sentir impuissants. La musique est un excellent moyen de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. La musique peut être un moyen de communiquer les uns avec les autres et de se connecter les uns avec les autres.»