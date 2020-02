Justin Bieber dévoile la tracklist de «Changes» avec un filtre Instagram

Justin Bieber: des collaborations de prévues ?

L’ordre des morceaux n’est pas exact, mais en tout, 17 sont prévus, dont «Yummy» qui est déjà devenu incontournable. Pour l’écriture de ce projet, Justin Bieber s’est inspiré de son histoire d’amour avec Hailey Baldwin.

Et pour l’instant les fans ne savent pas combien de collaborations il y aura sur l’album. Pour l’heure, seul le titre «Get Me» a été enregistré avec son amie et artiste Kehlani. Justin Bieber avait également confié qu’il y aurait d’autres surprises…

Découvrez la tracklist de «Changes»

All Around Me

Second Emotion

Intentions

Confirmation

Forever

ETA

Yummy

Habitual

Runing Over

Available

Come Around Me

Take It Out On Me

Get Me

Al Least For Now

Thats What Love Is

Changes