Justin Bieber impressionne Hailey Baldwin dans une vidéo souvenir très mignonne

L’histoire d’amour entre Justin Bieber et Hailey Baldwin ne date pas d’hier. Les tourtereaux se connaissent depuis de nombreuses années et ont même été amis avant de se mettre ensemble. Le chanteur partage souvent des souvenirs de leur complicité passée sur les réseaux sociaux.

Et les fans ont été une nouvelle fois attendris par une vidéo postée sur le compte Instagram de l’artiste canadien. Sur ces images datant de 2016, on voit Justin Bieber voulant impressionner Hailey Baldwin en sautant par-dessus le filet d’un court de tennis. La jeune femme lui sourit et semble déjà très proche de son futur mari. En légende, l’interprète de «Yummy» a écrit : «Hailey en 2016».