Justin Bieber fait son grand retour avec le hit émouvant «Holy» en featuring avec Chance The Rapper

Écoutez «HOLY» de Justin Bieber et Chance The Rapper sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

La «nouvelle ère» promise par Justin Bieber vient de commencer! Le chanteur vient de sortir son tout nouveau hit «Holy» aux influences gospel. Il est accompagné par Chance The Rapper.

Dans ce titre, le chanteur célèbre la foi et l’espoir avec plein d’émotion : «When you hold me, hold me, hold me / Feels so holy.», peut-on l’entendre interpréter.

Pour le plus grand bonheur de ses fans, Justin a également dévoilé le clip qui illustre «Holy», réalisé par Colin Tilley. Dedans on retrouve les acteurs Wilmer Valderrama de «NCIS» et Ryan Destiny de «Star», qui joue une aide-soignante et petite-amie de l’artiste canadien. Bieber, lui, travaille dans le bâtiment et se retrouve sans emploi à cause de la crise sanitaire du COVID.

Justin Bieber et sa nouvelle ère: que nous réserve-t-il ?

«Holy» marque «la nouvelle ère» de la carrière de Justin Bieber. Il a, en effet, tweeté aujourd’hui, «New era. New single. Ça commence.», pour promouvoir son nouveau morceau.

Son manager, Scooter Braun, a lui aussi fait un gros coup de buzz : «Il y a tellement plus à venir, vous n’avez pas idée.», a-t-il écrit sur Twitter.