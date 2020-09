Justin Bieber et Hailey Baldwin plus heureux que jamais: ils fêtent leurs 2 ans de mariage!

L'amour est toujours au rendez-vous entre Justin Bieber et Hailey Baldwin. Ce dimanche 13 septembre, l'interprète de «Yummy» et sa belle ont célébré leurs deux années de mariage, après une première union célébrée à New York dans la plus stricte intimité.

Selon les informations rapportées par une source proche du couple au média People, les tourtereaux ont préféré s'isoler le week-end afin de profiter de moments à deux: «Ils ont passé un week-end tranquille à Los Angeles, peut-on lire. Ils ne peuvent pas croire qu'ils sont déjà mariés depuis deux ans... Ces deux ans ont été formidables. Ils sont très heureux et vont très bien, même s'ils reconnaissent que cette année a été chaotique.»