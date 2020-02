Justin Bieber: à nouveau l'égérie de la nouvelle campagne de Calvin Klein

Justin Bieber rejoint par Maluma

Calvin Klein s’est entouré de célébrités mondialement connues pour cette campagne. En plus de Justin Bieber, Kendall Jenner est une nouvelle fois présente. Parmi les petits nouveaux, Lil Nas X, SZA, Lay Zhang ou encore Maluma. L’interprète de «No Se Me Quita» a affolé la Toile avec les photos de son shooting.

Et pour cause, l’artiste montre une toute autre facette de lui. Dans cette publicité, tous ont un décor différent qui colle à leur personnalité. Dans la vidéo, ils véhiculent le même message : «Deal With It/Fais avec».