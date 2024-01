Emily Ratajkowski obsède Travis Scott dans son nouveau clip

Les fans de la mannequin en rêvaient. Après avoir révélé à la presse que Robin Thicke s'était comporté de façon inappropriée sur le tournage du clip qui l'a révélée au grand public en 2013, « Blurred Lines », Emily Ratajkowski reprend le pouvoir dans le nouveau clip du rappeur Travis Scott, « I Know ».

Durant toute la durée de la chanson, la mannequin figure sous tous les angles, à l'image des photos qu'elle adore poster sur Instagram. « I Know » met en scène un triangle amoureux complexe, entre apparences, mensonges et hallucinations. Travis Scott se montre parfois seul, tantôt accompagnée d'Emily Ratajkowski ou d'Anok Yai, qui interprètent des jeunes femmes à la plastique de rêve et terriblement sulfureuses. Malgré la richesse qu'il arbore à travers sa grande villa et ses conquêtes, le rapeur semble perdu. Son esprit est ailleurs. Ce quotidien le lasse.