De la rue au disque d'or : Julien Lieb évoque son passé difficile

Julien Lieb déterminé à réaliser ses rêves

Cette révélation n'est pas une première. Peu après sa participation à la Star Academy, Julien avait déjà évoqué son passé douloureux dans les colonnes de Télé Magazine. Il y racontait la précarité dans laquelle il se trouvait. "J’étais dans une situation financière terrible. Je n’avais plus de logement, plus de boulot et pas d’argent pour me nourrir", avait-il confié.

Mais loin de se laisser abattre, le jeune artiste a puisé dans ses ressources pour s'en sortir. Il s'est "battu" et a multiplié les "boulots alimentaires", notamment dans une entreprise de recyclage de palettes. Une période difficile, mais formatrice, qui lui a permis de "remonter la pente" et de se forger un "mental" d'acier.

Avec le succès de son single "Le Jeu", qui a été écoulé à plus de 15 000 000 d’équivalents streams, Julien Lieb prouve que la persévérance et le travail acharné finissent par payer.