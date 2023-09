Joe Jonas s’exprime sur son divorce en plein concert

Après 7 ans de relation et 4 ans de mariage, Joe Jonas et Sophie Turner ont décidé de se séparer. La nouvelle a été annoncée la semaine dernière après plusieurs rumeurs. En effet, les deux stars se sont exprimées à travers un message commun sur leur compte Instagram pour ne plus laisser planer le doute du côté des fans : « Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons décidé mutuellement de mettre fin à notre mariage à l’amiable. Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons de cette décision, mais il s’agit en réalité d’une décision commune et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants ».

Joe Jonas : « La semaine a été folle »

Ce samedi 9 septembre 2023, dans le cadre de sa tournée mondiale avec son groupe les Jonas Brothers, Joe Jonas s’est à nouveau exprimé en expliquant à quel point cette semaine avait été « folle », en ajoutant : « Je veux juste vous dire, si vous ne l’entendez pas de ces lèvres, ne le croyez pas. Merci à tous pour votre amour et votre soutien envers moi et ma famille. Nous vous aimons ». Des déclarations qui laissent penser que ces derniers jours ont été éprouvants pour le chanteur et qu'il a dû faire face à de nombreuses rumeurs contre lesquelles il n'a pas pu se défendre.