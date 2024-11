Jérémy Frérot à la "Star Academy" : il remonte le moral des élèves

La vie au château peut être difficile pour certains élèves. Entre les cours de chant, de sport, mais aussi les évaluations et les répétitions des primes, les candidats ont confié être fatigués par le rythme soutenu de la "Star Academy". "C'est un tout qui fait qu'on est morts", a avoué Charles, ce mercredi 23 octobre.

Un point de vue que Thomas semble également partager puisqu’il lui a répondu : "Ce n’est pas physiquement, ce sont vraiment les émotions qui sont à leur paroxysme. Du coup, ça agit avec le corps, c'est pour ça que je n'ai plus de voix d'ailleurs". Il poursuit : "C'est vraiment la charge émotionnelle qui est dure. Surtout qu'il y en a un qui part chaque semaine, le premier départ vraiment, ça a été dur. Je sais que cette semaine, ça va être dur aussi."

Jérémy Frérot à la rescousse des académiciens

Thomas et Charles ont néanmoins pu compter sur les conseils avisés de Jérémy Frérot venu rendre une visite surprise au château de Dammarie-les-Lys.

"Vous formez une équipe. Vous êtes venus ici pour tenter votre chance, pour faire quelque chose pour vous, mais l’équipe que vous formez est tout aussi incroyable", explique-t-il, avant d’insister : "quand tu crées une équipe et que tu crées des émotions ensemble et de la musique ensemble, c'est tellement plus fort."