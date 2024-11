"Star Academy" : Maylis, éliminée, révèle ses favoris

"Ce n'est que le début d'une autre aventure"

Après son élimination, Maylis a reçu une vague de soutien sur les réseaux sociaux. Ce lundi 21 octobre, la jeune femme a tenu à remercier directement sa communauté via une story Instagram. "Ça a été difficile de partir la première, mais votre soutien et vos messages me font partir sans regrets malgré les larmes, écrit-elle. Je vous promets que ce n'est que le début d'une autre aventure et j'espère de tout cœur que vous continuerez à suivre mes projets futurs, parce que je compte bien donner tout ce que j'ai à offrir. À vous tous, merci pour votre bienveillance. Je vous aime."

Interrogée par Télé-Loisirs sur les candidats qui pourraient gagner cette saison de la "Star Academy", Maylis a nommé deux de ses camarades : "je vais être subjective mais niveau vocal je dirais Charles, a lâché l'académicienne éliminée. La première fois que je l'ai entendu, j’ai adoré le timbre de sa voix."

"Du côté des filles, a-t-elle poursuivi, Ebony a une présence scénique incroyable et une belle voix. Tout le monde peut aller loin mais ce sont, pour moi, les deux élèves qui peuvent durer dans l'aventure."