Jennifer Lopez s’amuse dans le nouveau clip de « Can't Get Enough » (feat. Latto)

Jennifer Lopez signe son retour avec son nouvel album « This Is Me… Now ». Ce 11e opus particulièrement attendu, huit ans après la sortie de « A.K.A », se dévoile partiellement avec la sortie du single « Can’t Get Enough ». Après un premier clip qui parodie la vie sentimentale de la bomba latina, J Lo sort une nouvelle vidéo plus spicy de sa chanson, en featuring avec la rappeuse Latto. Sexy et amoureuse, la new-yorkaise met en scène cette déclaration d’amour en direction de son mari Ben Affleck qu’elle a retrouvé 17 ans après leur rupture.

Une histoire en forme de conte de fée qui a guidé l’écriture de son nouvel album, comme nous l'a expliqué la chanteuse en interview, ainsi que du film musical qui l’accompagne intitulé « This Is Me… Now : A Love Story », dont la sortie est prévue le même jour que l’album, soit le 16 février prochain, sur Prime Video.

J Lo reprend « Jenny from the block »

22 ans après la sortie de « This Is Me… Then », son troisième album marquant auquel « This Is Me… Now » fait bien entendu écho, l’interprète de « I’m Real » se joue de la temporalité à travers l’évolution des décors et notamment du style de voitures qui traversent la rue sur laquelle la chanteuse déambule. J Lo s’amuse et multiplie les clins d’œil. En se filmant dans la rue d’un quartier new-yorkais, elle rappelle le célèbre clip « Jenny from the block » qui faisait apparaître pour la première fois Ben Affleck. La star va même jusqu’à réajuster son maillot de bain, tout comme dans la vidéo de 2002.