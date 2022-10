Jenifer: maman heureuse, elle livre de rares confidences sur ses trois enfants

Jenifer fière de sa famille recomposée

Dans une interview pour Télé 7 Jours, Jenifer a expliqué à quel point la maternité l’a transformée. «J’ai eu un enfant très tôt, des responsabilités. Cela m’a donné la force et permis de garder le cap.», dit-elle avec beaucoup de gratitude.

Si les enfants de Jenifer Bartoli ont trois papas différents, cela n’empêche pas la famille d’être très unie. Sa vie familiale est l’une des grandes fiertés de la chanteuse et on comprend pourquoi !

Quand a accouché la chanteuse Jenifer ?

Le 8 mai 2021, Jenifer a donné naissance à son troisième enfant. Juvanni est né au centre hospitalier Notre-Dame de la Miséricorde, à Ajaccio en Corse. Cette troisième grossesse à 38 ans a été placée sous le signe de l’amour. C’est donc un petit garçon qui a rejoint la famille et fait depuis plus d’un an déjà le plus grand bonheur de ses parents !

Qui sont les trois enfants de Jenifer Bartoli ?

Jenifer est l’heureuse maman poule de trois garçons. Elle a tout d’abord eu Aaron à l’âge de 21 ans, né de son union avec Maxim Nucci, le 5 décembre 2003. Onze ans plus tard, elle a eu Joseph avec son compagnon de l’époque Thierry Neuvic. Son petit dernier Juvanni, le fils de son mari Ambroise Fieschi, a vu le jour en 2021.

Jenifer: Ambroise Fieschi, Thierry Neuvic... Qui sont les hommes de sa vie ?

La chanteuse aux vingt ans de carrière a eu une vie amoureuse pleine de rebondissements. Parmi ceux qui ont marqué sa vie, il y a tout d’abord Maxim Nucci avec qui elle a connu une histoire d’amour de 2002 à 2008.

Après sa rupture, Jenifer se réconforte dans les bras de Pascal Obispo. Celui-ci se montrant autoritaire et possessif, Jenifer met fin à leur idylle après seulement une année.

En 2014, l’interprète du tube « J’attends l’amour » rencontre l’acteur Thierry Neuvic, sur le tournage du film « Les Francis ». Leur histoire prend fin deux ans plus tard.

Malgré les ruptures, Jenifer est restée en très bons termes avec ses ex qui assurent parfaitement leurs rôles de pères. C’est d’ailleurs cet équilibre qui lui permet de concilier sa carrière et sa vie de maman.

Depuis 2016, Jenifer est en couple avec le restaurateur corse Ambroise Fieschi. Les deux amoureux se sont dit « oui » lors de leur mariage le 21 août 2019, sur l’île de beauté.

Jenifer : maman poule, elle protège sa vie privée

Jenifer a choisi d’élever ses enfants loin des clichés de la célébrité. «Professionnellement, je partage avec cœur, je donne beaucoup, je me raconte énormément dans mes paroles, mais je ne poserai jamais en couverture d’un magazine avec mes garçons. Je suis une mère louve qui les protège.», a-t-elle annoncé dans les colonnes de Marie France.

Jenifer organise sa vie de maman du mieux qu’elle peut

Entre sa vie professionnelle et sa vie de famille, Jenifer a un agenda bien rempli ! La maman d’Aaron, Joseph et Juvanni a confié au magazine Nous Deux: «J’essaie de faire du mieux que je peux, comme toutes les mamans qui travaillent. Je pense que, si leur mère est épanouie au travail, les enfants le sont aussi ! Tout est une question d’organisation». En tout cas, la belle Jenifer a l’air d’avoir trouvé son équilibre.

Jenifer, une maman comme les autres

Jenifer met un point d’honneur à mener une vie normale, malgré sa notoriété. Elle a confié à Télé 7 Jours : «Je passe l’aspirateur et nettoie mes toilettes. Il y a plein de mamans qui bossent et qui essaient de faire de leur mieux. Je fais pareil». Jenifer se dit heureuse d’avoir «la vie de Madame Tout-le-Monde».

D’ailleurs, Jenifer tient à ce que ses fils ne se fassent pas remarquer à l’école. Elle précise : «Mes fils sont plutôt sportwear et autant pour les fringues ils sont cool, autant pour les baskets, ils savent vraiment ce qu’ils veulent et les collectionnent». Par contre, elle a «établi une règle pour l’école : pas de marque apparente».

«Ils ont bien intégré ça et ça fonctionne parfaitement ainsi», explique-t-elle avec satisfaction. Cependant pour chaque rentrée de septembre, la chanteuse a un rituel : «Pour le premier jour d’école, je privilégie le confort, mais on fait toujours un petit effort le jour de la rentrée avec une petite coupe bien fraîche ou un tee-shirt neuf.».

Est-ce que Jenifer est enceinte d'un quatrième enfant ?

Même si l’artiste aurait adoré avoir un bébé pour ses quarante ans, cette grossesse s’annonce difficile pour 2022. Avec la sortie de son album, une tournée prévue et un agenda très chargé, le projet bébé n’est pour l’instant pas d’actualité. Jenifer, qui rêve d’avoir enfin une fille après ses trois garçons, devra attendre encore un peu avant de revivre les joies de la maternité.