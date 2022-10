Jenifer aura bien un rôle à jouer dans la Star Academy

Jenifer dans la Star Academy ? C’est quasi-confirmé ! Les rumeurs ne cessent d’enfler sur la Toile. Cela fait plusieurs semaines que le retour de la Star Academy est annoncé. Alors que les informations sont partagées petit à petit, les internautes viennent d’apprendre que Jenifer sera bien dans l’émission. Même si son rôle n’est pas encore dévoilé, la première gagnante du télé-crochet devrait débarquer au château le 15 octobre prochain.

En effet, l’émission sera diffusée en direct ce jour-là. Un prime exceptionnel qu’il ne faudra pas manquer. La participation de Jenifer à la Star Ac’ n’est pas étonnante. À notre micro, la chanteuse avait déjà confirmé qu’elle reviendrait: «Il y aura des retrouvailles. Ça me fait sourire, j’ai beaucoup de tendresse pour ce programme.»

La Star Academy: qui sont les invités des primes ?

Qui dit Star Academy, dit aussi collaboration avec les célébrités du moment. En effet, l’émission est connue pour ses duos entre les élèves et les artistes. Par le passé de grands noms de la chanson sont passés sur le plateau de la Star Ac’.

Pour l’instant, plusieurs personnalités ont été annoncées, à savoir M. Pokora, Pomme, Kendji Girac, Juliette, Armanet, Gims, Dadju, Soprano. On retrouvera aussi Amir, Slimane, Adé ou encore Tayc et MIKA. Sont également invités Michel Polnareff, Julien Clerc et Véronique Sanson. Jusqu’à maintenant aucun nom de célébrité internationale n’a été évoqué. Mais cela ne devrait pas tarder.