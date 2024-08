Jenifer dévoile les coulisses de l’enregistrement de son nouvel album

Un an et demi après « N°9 », Jenifer est prête à faire son retour en musique. En atteste une récente vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, intitulée « JUKEBOX Recording ». Plus en forme que jamais, casque vissé sur les oreilles, la chanteuse de 41 ans n’a pas de temps à perdre. La gagnante de la première édition de la « Star Academy », qui vient « pour l’audition», ne manque pas d’humour et dévoile son côté taquin.

Des images qui tombent à pic puisqu’elle avait annoncé en novembre dernier travailler sur son nouveau projet. « J'ai commencé à penser création, à discuter. J'espère entamer des pages très prochainement en studio, pour pouvoir faire aboutir toutes ces idées. Je suis contente ! » confiait la chanteuse à Purecharts, impatiente de d’entamer la confection de ce projet forcément très attendu. « C'est un peu tôt pour en parler mais ce sera quelque chose d'encore plus ancré, plus concret, dans les textes. J'ai envie de quelque chose qui me raconte, et qui nous raconte d'une certaine manière. Je vais me servir de ce qui se passe autour de moi. J'ai envie d'explorer certains sentiments et de les raconter d'une manière plus sans filtre. », avait-elle également indiqué.