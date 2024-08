Axel Marbeuf et Julien Lieb motivés pour la suite de leur carrière

Et bien que, comme pour les autres, l’épuisement lié à une tournée de cette envergure se fait encore sentir, les deux chanteurs n’en démordent pas : « On le referait mille fois ! ».

« Quand on se lance dans l’aventure, moi je me dis 'je me lance pour max 3 mois, avec un peu de chance, je vais à la tournée', et nous revoilà 10 mois après, explique Axel. On n’a pas eu beaucoup de vie personnelle, tout ça on ne l’avait pas prévu avant donc il y a plein d’aspects qui sont compliqués mentalement, physiquement, il y a la fatigue. Mais à côté, on réalise le rêve de l'Axel qui avait 6 ans, du Julien qui avait 6 ans… »

Et pour eux, le rêve semble bien parti pour durer. En effet, ils sont motivés à donner le meilleur d’eux-mêmes pour se faire une place durable dans l’industrie musicale. « Ce n'est pas que du travail, il faut être malin, chercher en soi les ressources artistiques, s’inspirer de ce qui nous entoure. C’est tout un panel de qualités à avoir. On est en plein apprentissage. On a appris le métier de scène, on a appris le métier de chanteur… », a indiqué Julien. En attendant, tous deux défendent le second single de leur carrière. Axel Marbeuf a dévoilé le dansant « Pour la première fois » tandis que Julien Lieb a proposé l'émouvant « Encore une fois ». Les fans espèrent dorénavant les retrouver avec leur album respectif à la rentrée.