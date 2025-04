Indochine ajoute de nouvelles dates à son Arena Tour

Une tournée des Arenas, quatre dates par ville, sur une année entière, et pourtant la tournée d'Indochine affiche complet ! De quoi porter la parole de "Babel Babel", le dernier album de Nicola Sirkis et sa bande, largement partagé sur scène avec un public fidèle comme jamais.

Dans ces conditions, les fans scrutent la moindre annonce et espèrent secrètement que de nouvelles dates seront ajoutées. Et c'est chose faite, ce 23 avril, avec l'annonce de six nouveaux concerts à venir.

Début février dernier, le groupe avait déjà ajouté 20 dates à son Arena Tour, prolongeant du même coup sa tournée en 2026. Aujourd'hui, Indochine annonce des concerts supplémentaires à Lyon, Strasbourg ou encore Paris.

Les nouvelles dates de l'Arena Tour d'Indochine :

Lyon : LDLC Arena, les 17 et 18 octobre 2025

Strasbourg : Le Zénith, les 20 et 21 février 2026

Paris : Accor Aréna, les 03 et 04 mars 2026

Côté billetterie, elle ouvrira ce vendredi 25 avril à 10h et les places devraient s'arracher en un claquement de doigts.