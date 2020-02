Harry Styles prépare deux dates inédites pour sa tournée !

Harry Styles impose un dress code !

«Harryween» ! En effet, ces deux dates tomberont au moment d’Halloween. Le chanteur n’a pas pu s’empêcher de créer un jeu de mot autour de cette fête. Les fans qui assisteront à ses concerts auront alors un show spécial comparé aux précédents. Et pour cause, l’interprète de «Falling» a déjà prévenu son public, tous devront venir costumés pour sa «Fancy Dress Party».

Harry Styles l’assure, de nombreuses surprises seront prévues pour ces dates new-yorkaises. Les fans se demandent déjà comment l’artiste sera déguisé et qui le rejoindra sur scène. D’ici là, peut-être que l’ancien membre des One Direction leur donnera plus d’indices…