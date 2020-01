Harry Styles: son ex, Camille Rowe, n’a pas apprécié sa chanson «Cherry»

Harry Styles a dévoilé son tout nouvel album «Fine Line», le 13 décembre dernier. Parmi les 12 titres de l’opus, on retrouve le morceau «Cherry». Un hit qui fait couler beaucoup d’encre depuis sa sortie. Sur cette chanson, on entend, en effet, la voix de son ex petite-amie, la Française Camille Rowe. Le top model s’exprime en français à la fin du titre : «Coucou! Tu dors?/Oh je suis désolée/Ben non ... *rire*/Non c'est pas important non/Oui, on a été à la plage/Parfait!».

Et Camille Rowe ne semblait visiblement pas au courant de son implication dans le morceau. La Française n’a pas forcément apprécié ce clin d’œil à leur relation, comme elle l’explique dans une interview pour Paris Match, publié le 16 janvier dernier: «Ça me donne envie d'écrire un album et de dire : 'Voilà ma version.' Dans dix ans, ça sera drôle, mais, pour le moment, c'est surtout envahissant».