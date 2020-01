Halsey: son album «Manic» enfin disponible!

Les fans d’Halsey ont attendu durant plusieurs semaines la sortie de l’album «Manic». Ce vendredi 17 janvier, l’interprète de «Without Me» a dévoilé l’intégralité de son nouvel opus: «L’attente la plus difficile et la plus belle de ma vie a pris fin. L’album est maintenant disponible», a-t-elle écrit.

L’année 2020 commence donc bien pour la célèbre chanteuse qui effectue son grand retour sur le devant de la scène. L’opus contient 16 morceaux, dont «Clementine», «Graveyard», «You Should Be Sad» pour lequel Halsey a dévoilé récemment le clip, «Without Me» ou encore «Finally // Beautiful Stranger».

Pour cet album, Halsey s’est aussi entourée d’autres artistes tels que Dominic Fike, Alanis Morissette et Suga du groupe k-pop BTS.