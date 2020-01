Halsey dévoile le clip de «You should be sad»

Halsey revient en force pour l’année 2020! La célèbre chanteuse dévoilera le 17 janvier prochain son nouvel album intitulé «Manic». Et afin de patienter ses fans, l’artiste a dévoilé un tout nouveau morceau baptisé «Your should be sad».

A travers les paroles du titre, Halsey évoque une nouvelle fois des histoires de cœur: «Oh, I feel so sorry, I feel so sad/ I tried to help you, it just made you mad/ And I had no warning about who you are/ I'm just glad I made it out without breaking down/ And then ran so fucking far/ That you would never ever touch me again», interprète-t-elle.

Le clip, partagé sur YouTube ce 10 janvier 2020, met en scène l’artiste en petite tenue, telle une cowgirl. Réalisée par Colin Tilley, la vidéo a déjà été visionnée près de 500 000 fois.

Halsey et «Manic» bientôt disponible

L’opus «Manic» est d’ores et déjà très attendu par les fans. L’album contiendra seize titres dont «Graveyard», «Without Me» ou encore «Clementine».

Halsey a aussi décidé de s’entourer d’autres artistes pour ce projet musical à l’image de Suga du groupe BTS pour le morceau «Suga’s Interlude» ou encore Alanis Morissette pour «Alanis’ Interlude».