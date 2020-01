Eminem toujours numéro 1 avec «Music To Be Murdered By»

Eminem bat encore des records ! Le rappeur était resté dans l’ombre ces dernières années, loin de la musique et de la scène. Mais l’année dernière, il collabore avec Ed Sheeran et 50 Cent pour le titre «Remember The Name». Et alors que ses fans étaient heureux de le retrouver, ils étaient loin de s’imaginer que l’artiste dévoilerait un nouvel opus…

Forcément, dès sa sortie, le 17 janvier dernier, l’album est propulsé à la tête des classements, notamment à la première place du Billboard 200. Depuis, il n’en a pas bougé. Jusqu’à maintenant, plus de 279 000 exemplaires auraient été écoulés. Depuis le début de sa carrière, c’est la sixième fois qu’il obtient cette place.