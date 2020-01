Eminem fait un retour surprise avec l’album «Music To Be Murdered By»!

Surprise! Eminem a ravi tous ses fans ce vendredi 17 janvier 2020 en lâchant un tout nouvel album. L’opus inattendu est composé de 20 titres et dure près de 64 minutes. «Music To Be Murdered By» comporte de nombreuses collaborations comme les titres «Godzilla» avec le regretté Juice WRLD mais aussi «Those Kinda Nights» en featuring avec Ed Sheeran.

La pochette du disque fait référence à Alfred Hitchcok comme le rappeur l’a expliqué sur Twitter. Sur cette cover, on voit Eminem sur son 31 avec une hache et un pistolet dans chaque main. Du sang coule sur le côté de la pochette à prédominance rouge.

«Music To Be Murdered By» fait suite à "Kamikaze", un opus également surprise sorti en 2018.