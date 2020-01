Eminem papa: qui est sa fille devenue superstar des réseaux sociaux?

Le 25 décembre 1995, Eminem est devenu papa d’une fille prénommée Hailie Jade Scott Mathers, née de son union avec Kimberly Scott. L’interprète de «Love the Way You Lie» est aussi le père adoptif de deux autres enfants: Alaina, née le 3 mai 1993 et Whitney, qui a vu le jour en avril 2002. Aujourd’hui si Hailie vole de ses propres ailes à Détroit, la jeune femme a été éduquée en présence de ses parents, malgré les nombreuses séparations du couple.

Et dès sa plus tendre enfance, Hailie a été révélée aux yeux du grand public. A l’âge de 17 ans par exemple, elle a été élue reine du bal de son lycée. Et selon les détails révélés par le site de l’école, macombdaily.com, «Hailie était avec sa mère lorsqu’elle a remporté la couronne, mais son père a regardé tout ça en cachette parce qu’il ne voulait pas voler la vedette à sa fille».

Fier de sa fille donc, Eminem a suivi la cérémonie loin des regards indiscrets. Mais dès son élection, le célèbre rappeur n’a pas pu s’empêcher de crier sa joie: «Soudain j'ai vu une porte s'ouvrir, Eminem a surgi et il s'est écrié: ‘C'est ma fille !’, fier comme n'importe quel papa», a aussi indiqué un parent d’élève.