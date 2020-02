Eminem aux Oscars 2020: il explique pourquoi il a joué «Lose Yourself»

Eminem: un concert surprise

Eminem poursuit son explication : «A l’époque, je n’aurais jamais cru pouvoir gagner et on venait de faire « Lose Yourself » aux Grammys avec the Roots quelques semaines avant les Oscars donc ça ne nous paraissait pas être une bonne idée […] Puis ensuite j’ai découvert que j’avais gagné, ‘c’est fou !’. Ça m’a montré à quel point ce prix est authentique, quand vous ne venez pas et gagnez quand même. Ça le rend très vrai pour moi».

Le mystère est également levé concernant cette prestation surprise. Contrairement à Billie Eilish – qui avait annoncé sa venue – personne ne savait qu’Eminem allait chanter sur scène. Selon l’artiste, cette idée qui est venue de son agent mais également du comité des Oscars !