Eminem: les 6 images qui résument sa vie

5. Eminem, 50 Cent et Ed Sheeran réunis pour un titre inédit

En 2018, Eminem, 50 Cent et Ed Sheeran se regroupent pour écrire un morceau «Remember The Name». Le titre sera sur l’album concept du chanteur anglais, dans lequel seulement des collaborations y figurent. Sur le réseau social, Eminem est honoré d’avoir travaillé avec eux. «Merci Ed Sheeran et 50 Cent de faire partie de ma collection légendaire de selfies».