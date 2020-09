Lily Allen, Ed Sheeran, Katy Perry… L'amour triomphe malgré tout en 2020

Après des années difficiles – et une overdose en 2018 qui aurait pu lui coûter la vie – Demi Lovato a retrouvé le sourire, une vie saine et équilibrée, remplie d'amour. C'est grâce à la présence et au soutien de son compagnon Max Ehrich que l'interprète de «I'm Ready» en collaboration avec Sam Smith a pu vaincre ses peurs et ses démons. Ensemble, le couple semble plus fort et soudé. Ce n'est donc pas un hasard si quelques mois seulement après le début de leur idylle, les tourtereaux ont annoncé leurs fiançailles…

Très active sur les réseaux sociaux, Demi Lovato n'a pas hésité à partager cette merveilleuse nouvelle à travers un émouvant message adressé à l'homme de sa vie: «Je ne me suis jamais sentie aussi inconditionnellement aimée par quelqu'un de ma vie (autre que mes parents), les défauts et tout, peut-on lire. Tu ne me fais jamais pression pour que je sois autre chose que moi-même. Et tu me donnes envie d'être la meilleure version de moi-même. Je suis honorée d’accepter ta main en mariage. Je t'aime plus qu'une légende ne pourrait l'exprimer, mais je suis ravie de fonder une famille et une vie avec toi. Je t'aime pour toujours mon bébé. Mon partenaire.»

