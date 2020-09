Lily Allen et David Harbour se sont mariés

Mariage à Las Vegas! En octobre 2019, Lily Allen et David Harbour affichaient fièrement leur relation, aux yeux de tous. La chanteuse et l’acteur de Stranger Things ont été aperçus de nombreuses fois, se baladant main dans la main, le sourire aux lèvres. Presque un an après le début de leur relation, les tourtereaux ont franchi un cap.

En effet, ils se sont rendus à Las Vegas pour un mariage extraordinaire. Le couple s’est uni face au sosie le plus connu de la ville, Elvis Presley. Après cette réception intime, où 30 convives étaient présents, Lily Allen et David Harbour ont offert un buffet original, qui a ravi tout le monde. Au menu, burgers et frites provenant du fast-food, In&Out.