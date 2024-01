« Training Season » : Dua Lipa annonce la sortie d’un nouveau single le mois prochain

C’est tout le sens de « Training Season » comme l’explique la chanteuse dans un communiqué de presse. Il semblerait qu’elle soit désormais décidée à passer à une autre étape de sa vie et de ses amours. Fini les relations passagères, Dua Lipa veut du sérieux : « J'avais eu une série de mauvais rencards, et le dernier a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le lendemain matin, je suis arrivée au studio et mes amis m’ont demandé comment ça s’était passé. J'ai immédiatement déclaré "LA SAISON D'ENTRAÎNEMENT EST TERMINÉE" ( "Training season" en anglais) ».

Elle ajoute : « Je ne me suis jamais sentie aussi confiante, aussi bien ou aussi forte. Et même s’il se peut que "la saison d’entraînement" ne finisse jamais pour certains d'entre nous, on peut commencer à apercevoir la beauté de cette expérience de trouver la bonne personne. On arrête de chercher des apprentis et on s'intéresse à trouver quelqu’un qui correspond à nos attentes et avec qui on peut grandir. » Sortie de « Training Season » prévue le 15 février prochain !