Måneskin : Dove Cameron aux premières loges à Rock en Seine pour soutenir son amoureux Damiano

Entre Damiano et Dove, l'amour est au beau fixe. Depuis l'officialisation de leur relation sur le tapis rouge des Grammy's Award en février dernier, le couple garde son jardin secret et reste discret en public. Pourtant, la petite amie du leader de Måneskin a récemment décidé de suivre son chéri en tournée, étant vue lors de son dernier concert au Japon, la semaine dernière, et également présente à Rock en Seine. Si les fans de Måneskin ont été électrisés par la performance du groupe sur la pelouse de Saint-Cloud, jeudi dernier, la présence de Dove Cameron a également fait sensation.