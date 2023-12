DJ Snake au Stade de France : les dates d’ouverture de la billetterie annoncées

Ce vendredi, le DJ star qui cumule les hits mondiaux et les milliards de vues sur les plateformes avec « Lean On », « Let Me Love You », « Taki Taki ou « Loco Contigo », a annoncé les dates d’ouverture de la billetterie. La prévente débutera ainsi le jeudi 7 décembre à 10h, tandis que la vente générale aura lieu le lendemain, vendredi 8 décembre, à partir de 10H.