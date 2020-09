Demi Lovato fiancée: elle se confie sur les préparatifs du mariage!

Demi Lovato est sur son petit nuage. Après avoir passé des années difficiles en raison de ses addictions - elle a aussi échappé à la mort après une overdose en 2018 - la célèbre chanteuse a retrouvé le sourire et surtout l'amour au bras de son compagnon Max Ehrich.

Et c'est en juillet dernier que les tourtereaux ont décidé de franchir une nouvelle étape: celle des fiançailles! Heureuse, l'interprète de «OK Not To Be OK» en collaboration avec Marshmello a déjà pensé à l'organisation de son mariage. Invitée dans le podcast PopCrush Nights, la principale intéressée a accepté de donner quelques détails au sujet de sa robe rêvée...

«J'arrive à visualiser ce à quoi je voudrais que ma robe ressemble si je devais faire une grande célébration, a-t-elle expliqué. Je ne veux pas le dire mais ça ne sera clairement pas une robe blanche».

Un mariage après la crise sanitaire pour Demi Lovato

En raison de la situation actuelle dans le monde, il est difficile pour Demi Lovato et son compagnon d'envisager une union célébrée en grande pompe.

C'est pourquoi, la future mariée compte bien attendre quelques mois avant de dire oui à l'homme de sa vie: «D'un côté je voudrais vraiment m'enfuir et me marier sans prévenir personne parce que ma vie est tellement publique et j'aimerai le garder sacré entre lui et moi. De l'autre côté, je veux que mes amis et ma famille soient là pour une célébration mais je ne peux rien organiser tant que la crise sanitaire n'est pas finie».

En attendant, elle poursuit la promotion de ses nouveaux projets musicaux. C'est donc certain, l'année 2020 est bien spéciale pour Demi Lovato!