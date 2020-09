Demi Lovato et Max Ehrich c’est fini après deux mois de fiançailles

Demi Lovato a créé la surprise générale en apparaissant sans sa bague de fiançailles sur Instagram, hier. La chanteuse n’a pas donné d’autres informations sur sa situation amoureuse. Mais une source proche de la star a révélé à People qu’elle ne serait plus en couple avec Max Ehrich.

«C’était une décision difficile, mais Demi et Max ont décidé de vivre séparément et de se concentrer sur leurs carrières respectives. Ils se respectent et s’aiment et chériront toute leur vie ce moment passé ensemble.», a déclaré l’anonyme à People.

Les rumeurs disent que les emplois du temps respectifs des deux stars n’étaient plus compatibles. Après des mois passés ensemble 24/24 en confinement, ils n’auraient pas supporté de devoir reprendre le cour de leurs vies normales.

Demi Lovato était in love

Les deux artistes étaient en relation depuis six mois et s’étaient même fiancés, en juillet dernier. Demi n’avait cessé de partager des photos et vidéos de son bonheur en compagnie de l’acteur sur les réseaux sociaux.

«Je t’ai aimé au moment où je t’ai rencontré.», avait écrit l’interprète de «I Love Me», en légende du cliché romantique de son couple sur la plage, au moment de leurs fiançailles.