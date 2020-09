Dadju sort son nouveau hit «Amour Toxic»

Ecoutez «Amour Toxic» de Dadju sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Il y a presque un an, le 15 novembre 2019, Dadju sortait son dernier album «Poison ou Antidote». Avec ses 29 titres, l’artiste a abordé un sujet qui lui tient à cœur, l’amour. Et ce, sous toutes ses formes. Dans «Ma Vie», l’interprète faisait face à une tromperie et commettait l’irréparable. Dans «Ma Woman», celui-ci faisait une déclaration à sa femme.

Aujourd’hui, Dadju a décidé de mettre en avant un autre titre de «Poison ou Antidote», il s’agit de «Amour Toxic». Dans ce morceau, le petit frère de Gims parle de relations, dites toxiques, celles qui ne ressemblent pas aux autres: «Entre nous y a que des retours, parce qu'on supporte pas d'être éloigné. Un discours de sourd on n'prend même plus la peine de s'écouter. C'est parce qu'on se connaît, yeah»