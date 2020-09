Dadju tease son nouveau hit «Amour Toxic»

Dadju continue de s'imposer sur la planète musicale. Après avoir dévoilé sa collaboration avec Ninho pour leur morceau «Grand Bain», l'artiste a prévu une autre belle surprise à ses fans.

Le 25 septembre prochain, le petit frère de Gims dévoilera son nouveau hit baptisé «Amour Toxic». Très actif sur les réseaux sociaux, l'interprète de «Bobo au cœur» a partagé plusieurs secondes de son morceau.

L'occasion pour ses abonnés de découvrir l'artiste en studio et d'entendre quelques paroles: «Ça se complique quand il n'y a plus les mots / Tu aimes changer d'avis quand je te tourne le dos / Tu me préfère près de toi / Plutôt que chez une autre», interprète-t-il.