Dadju reporte ses concerts du 7 et 8 mars à Marseille

Dadju reste positif !

Dadju a annoncé à son public sur Twitter que ces deux concerts auront bien lieu. Il donne rendez-vous les 29 et 30 septembre. «Je dis bien décalé, pas annulé ! On va toujours les faire les 29 et 30 septembre On a reçu des interdictions et c’est comme ça. C’est triste mais ce n’est que partie remise, en attendant faites attention à vous, la santé c’est le plus important de toute façon. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et on se voit les 29 et 30 septembre. Rien ne bouge !».

Dadju termine sa publication en écrivant une phrase qui montre que le meilleur reste à venir: «Ce n’est que partie remise, chaque poison à son antidote». Restez informés concernant les nouvelles dates programmées pour vos concerts, avec NRJ.