Dadju: découvrez son clip pour «Donne moi l’accord» avec Burna Boy

Dadju continue l’exploitation de son album «Poison ou Antidote», sorti le 18 novembre dernier. Ce dimanche 23 février, l’interprète de «Reine» a publié les images de son clip inédit pour le morceau «Donne moi l’accord». Un titre qu’il partage avec Burna Boy.

Pour cette vidéo, produite par Bleu Nuit, les deux artistes se mettent en scène et évoquent leur attirance pour une mystérieuse femme et leurs techniques de drague: «Alors donne-moi l'accord, du corps à corps/ Pas b'soin d'être timide, c'est que du sport/ Et si tout est good, je t'en donne encore», interprète le frère de Gims.

Partagée sur YouTube le 23 février, la vidéo a déjà été visionnée plus de 440 000 fois.

Dadju et son album au sommet

En quelques mois de carrière – mais déjà plusieurs titres au sommet comme «Ma vie», «JALOUX» ou encore «Compliqué» - Dadju Djuna Nsungula de son vrai nom a réalisé une ascension fulgurante. Le chanteur a même récemment battu un record avec son album «Poison ou Antidote». Et pour cause, il a vendu plus de 120 000 exemplaires en moins de deux mois.

Dadju sera aussi en tournée avec NRJ. A partir du 7 mars, il sera sur les routes pour une série de concerts. Le 7 juin, il se produira aussi au Parc des Princes. Un nouveau défi à relever pour l’artiste…