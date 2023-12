Daddy Yankee : l’auteur de « Despacito » met fin à sa carrière

Dans une publication Instagram datant du 4 décembre, date de son dernier concert, Daddy Yankee a annoncé avoir trouvé la foi. Ainsi, l’auteur de « Gasolina » a décidé de consacrer sa vie à la religion et à Jésus Christ : « Ce jour est le plus important de ma vie… Ce soir, je reconnais, et je n’ai pas honte de dire au monde entier, que le Christ vit en moi et que je vivrai pour lui. C’est la fin d’un chapitre et le début d’un tout nouveau ».

La star portoricaine a conclu son message en citant des écrits religieux chrétiens : « À quoi sert l'homme de gagner le monde entier s'il perd la vie ? Ou combien l'homme peut-il payer pour sa vie ? » Avec cette phrase, l’interprète de « Con Calma » semble avoir tiré un trait sur sa fructueuse vie d’artiste. D’après l’équivalent espagnol du média Rolling Stone, l’ultime tournée de l’artiste aurait rapporté 125 millions de dollars, de quoi s’offrir une belle retraite !