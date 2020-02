Coldplay retombe en enfance avec «Champion of the World»

Chris Martin retourne sur les bancs de l’école dans le tout nouveau clip de Coldplay, «Champion of the World». Découvrez la vidéo émouvante où le chanteur se transforme en enfant harcelé et rêveur.

Le groupe britannique est de retour avec une nouvelle vidéo qui dénonce le harcèlement scolaire. Pour «Champion of the World», Chris Martin se met dans la peau d’un petit garçon aux grands rêves, qui se fait agresser dans la cour d’école. On le retrouve avec son cartable sur le dos, entrain de faire du vélo ou encore dans sa maison pendant une dispute avec ses parents. Chris Martin s’imagine alors que les autres élèves disparaissent. Il rêve de voyage dans l’espace et devient à la fin le «champion du monde». Réalisée par Cloé Bailly, et tournée à Los Angeles, la vidéo nous replonge directement en enfance. «Cette vidéo a pour sujet le pouvoir magique des enfants de passer de la réalité à leur propre univers.», explique la réalisatrice dans un communiqué. Coldplay continue la promotion de son album «Everyday Life» mais pas sur scène «Champion of the World» est le dernier single extrait de l’album «Everyday Life» de Coldplay, sorti en 2019. Ce clip fait suite à la vidéo de «Cry Cry Cry», réalisée cette fois-ci par Dakota Johnson, la compagne de Chris Martin. Quelques jours après la sortie du double opus du groupe, le quatuor a annoncé qu’il ne partirait pas en tournée pour promouvoir son disque, afin de préserver l’environnement. Lire aussi Coldplay se confie sur "Everyday Life": "Stromae a changé ma vie" Thèmes associés Coldplay

