Coldplay : Dakota Johnson, la compagne de Chris Martin, a réalisé le dernier clip «Cry Cry Cry»

Ce 14 février est marqué par la sortie de plusieurs nouveaux morceaux et albums. On notera évidemment l’opus de Justin Bieber «Changes» mais aussi, «No Time To Die», le titre de Billie Eilish pour la bande originale de James Bond ou encore le clip inédit de Coldplay pour le morceau «Cry Cry Cry».

Le célèbre groupe, porté par la voix de Chris Martin, a choisi de dévoiler les images de ce titre, extrait de leur album «Everyday Life», pour célébrer la Saint-Valentin. Et grande surprise ! C’est bel et bien Dakota Johnson, la compagne du chanteur, qui a réalisé la vidéo aux côtés de Cory Bailey.

Le clip, déjà visionné plus de 100 000 fois en deux heures, a été tourné au Rivoli Ballroom, une salle de bal à Londres. Le groupe évolue alors entouré de danseurs sur la piste de danse.

Dakota Johnson et Chris Martin : une idylle qui dure

L’histoire d’amour, très discrète, de l’actrice avec le leader de Coldplay dure déjà depuis deux ans. Séparé de son ex-femme, Gwyneth Paltrow, Chris Martin semble bel et bien avoir retrouvé l’amour dans les bras de l’héroïne de «50 Nuances de Grey». Et selon les dernières rumeurs, les tourtereaux pourraient bientôt se passer la bague au doigt…

En attendant, Coldplay continue la promotion du double album «Everyday Life». Les artistes devraient aussi se produire en tournée prochainement, bien que pour le moment Coldplay a repoussé ses concerts pour des raisons environnementales.